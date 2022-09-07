Источник: Турция разделяет беспокойство России по продуктовой сделке

7 сен. 10:41

Анкара с пониманием относится к претензиям Москвы по выполнению продуктовой сделки, переговоры о выходе российских судов на рынки ведутся с ООН, - заявил дипломатический источник.

"Эти возражения понятны, мы также неоднократно выражали свою позицию о необходимости выхода российских грузов на мировые рынки, это часть сделки. Переговоры в этом контексте ведутся Россией и ООН, мы заявляли, что при необходимости, можем оказать содействие", - цитирует собеседника РИА Новости.

Напомним, ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает - ни единому российскому судну пока не удалось вывезти зерно на экспорт, из-за чего не исключено прекращение действия соглашения.