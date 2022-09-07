В Грузии появится единая база ДНК и отпечатков пальцев

7 сен. 10:37

Законопроект правительства "О создании единых банков кодов ДНК и дактилоскопических данных" будет рассмотрен грузинским парламентом на осенней сессии.

"Международная практика показала, что обработка кода ДНК и образцов отпечатков пальцев является одним из эффективных инструментов среди современных методов расследования. Используя базу кодов ДНК/отпечатков пальцев, можно установить личности виновных в совершении преступления, а также установить невиновных лиц", - говорится в пояснительной записке.

Из госбюджета страны на создание единого банка ДНК будет выделено 13 млн лари. Создание единого банка дактилоскопических данных будет профинансировано в рамках ассигнований, выделенных МВД Грузии.