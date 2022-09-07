Армянские вандалы поизмывались над бюстами соотечественников

7 сен. 10:29

В центральном парке курортного города Джермук (Истису) в Вайоцдзорской области Армении находится огромный полуразрушенный общественно-краевой комплекс, на территории которого размещены бюсты известных армян: Комитаса, Севака, Туманяна, Арама Хачатряна, Мартироса Сарьяна и десятков других.

Они были уничтожены и осквернены, неизвестные умышленно разбили их, оставили надписи на их лицах и на стенах здания, - передает Caliber.Az.

Чем вызван столь бессмысленный и жестокий акт, предстоит установить следователям, однако это уже сейчас ставит под сомнение психическое здоровье современных вандалов.