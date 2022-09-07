Путин и Эрдоган обсудят продуктовую сделку на полях ШОС

7 сен. 10:21

Президент России Владимир Путин обсудит со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом продуктовую сделку на полях саммита ШОС в Самарканде 15-16 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

"Да, эта тема будет обсуждаться", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, вошла ли продуктовая сделка в повестку ожидаемой встречи глав стран в Самарканде.

Ранее Путин заявил, что мир может столкнуться с небывалой гуманитарной катастрофой из-за вывоза Западом большинства украинского зерна в свои государства, а не в Африку. По его словам, ограничения по этому маршруту необходимо обсудить с турецким лидером.