Проект газопровода "Союз Восток" перешел в практическую стадию

7 сен. 10:10

Реализация проекта газопровода "Союз Восток" идет в неплохом темпе, отметили в МИД РФ, начато проектирование трубопровода, сообщили в "Газпроме".

"Союз Восток" позволит пустить российский газ через Монголию в Китай.

"Российская компания в рамках созданных с правительством Монголии и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) рабочих групп ведет работу по согласованию с китайской стороной условий поставок газа. В целом можно отметить неплохой темп продвижения проекта", - сообщил директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев.

По его словам, согласован маршрут прохождения газопровода через монгольскую территорию, выполнены расчеты инвестиционных и эксплуатационных затрат, обсуждается стоимость поставок газа Пекину.

Строительство газопровода "Союз Восток" обсудили на ВЭФ глава "Газпрома" Алексей Миллер и премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.

"После успешного завершения технико-экономического обоснования и утверждения его результатов проект перешел в практическую стадию — идет проектирование газопровода",- сообщает "Газпром" в Telegram-канале.