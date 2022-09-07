Дмитрий Шугаев: Россия видит перспективы военно-технического сотрудничества с Азербайджаном 

7 сен. 10:00

Российско-азербайджанское военно-техническое сотрудничество будет планомерно продолжаться – об этом сегодня в Баку рассказал глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев, который находится в настоящее время на международной выставке вооружений ADEX-2022. Напомним, что "Рособоронэкспорт" привез на выставку в Баку представительную коллекцию современных российских вооружений, рассчитанных на продажу союзникам и партнерам России.



"Мы уже в четвертый раз участвуем в этой выставке, собственно, со дня ее основания. Всегда российская экспозиция на ADEX была достаточно обширной, тем более что военно-техническое сотрудничество России и Азербайджана развивается планомерно. У нас есть немало совместных начинаний и давняя история ВТС", - прежде всего подчеркнул Дмитрий Шугаев, пишет "Спутник-Азербайджан".



Глава ФСВТС сообщил о внимании президента Азербайджана Ильхама Алиева к экспозиции "Рособоронэкспорта". "Сегодня наш стенд посетил президент Азербайджана с большой командой военных представителей из Минобороны. Мы доложили ему о состоянии нашего военно-технического сотрудничества, сделали акцент на то, что мы готовы развивать взаимодействие, в том числе в рамках реализации тех положений, которые зафиксированы в Декларации о союзническом взаимодействии, подписанной в феврале 2022 года", - рассказал он.



Дмитрий Шугаев особо отметил традиционность российско-азербайджанских контактов в сфере ВТС. "В Азербайджане традиционно используется российское вооружение и военная техника. Она требует и ремонта, и восстановления, поэтому мы имеем немало направлений по взаимодействию. Видим и перспективы, несмотря на то, что все переживаем непростые времена. Тем не менее, с учетом взаимоотношений, которые складывались годами, конечно же, будем это продолжать", - заключил глава ФСВТС.