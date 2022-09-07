Небензя: "продуктовая сделка" прошла мимо России

7 сен. 9:56

Часть "продуктовой сделки", заключенной в Турции, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает - ни единому судну России пока не удалось вывезти на экспорт российское зерно, - заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

"Нам удалось достичь сделки, но ничего не работает с российской стороной. Ни одно российское судно не вывезло на экспорт из российских портов российское зерно", - рассказал он.

При таком повороте событий Небензя не исключил прекращения действия договоренности, напомнив, что она была достигнута на четыре месяца и ее срок действия истекает в ноябре. "И сделка, как правило, должна продлеваться. Я не участвую в переговорах по сделке и ее продлению, но, учитывая результаты, точнее, отсутствие результатов, я бы ничего не исключал. Это не мне решать, конечно. Но мы хотим, чтобы российская часть сделки исполнялась", - указал он.

Напомним, 22 июля в Стамбуле были заключены многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Всего на данный момент разрешено 167 рейсов (92 идущих на Украину и 75 идущих с Украины), из трех украинских портов уже вывезено 1 800 405 т зерна.