В Казахстане под поезд попали девять лошадей

7 сен. 9:49

Под колеса грузового поезда в Павлодарской области попали девять лошадей, сообщает Polisia.kz.

Отмечается, что животные были сбиты поездами на перегонах "Ерементау- Коржункуль", "Жолкудук-БП-434" и "Грэс-1-Грэс-2".

Машинисты составов пытались предотвратить столкновение, однако экстренное торможение не помогло избежать наезда. Незапланированная стоянка поездов составила составила 1 час 20 минут.

Хозяева лошадей установил линейный отдел полиции на станции Павлодар. Все они оказались местными жителями. В их отношении составлены административные протоколы по статье "Нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог".