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Венгрия собирается снизить зависимость от газа РФ 

Венгрия собирается снизить зависимость от газа РФ 

Венгрия намерена снизить зависимость от российского газа, заявил министр технологий и промышленности страны Ласло Палькович. 
По его словам, в настоящее время 35-40% конечного потребления энергии в республике обеспечивается за счет природного газа и власти намерены сократить долю газового отопления для домашних хозяйств и государственного сектора. 
Далее глава ведомства обратил внимание на то, что вопросы энергетической безопасности и надежности поставок стали приоритетными на фоне происходящего на Украине. 
"Цель Венгрии – снизить зависимость от импорта российских энергоносителей и в конечном итоге добиться энергетической независимости", - сказал Палькович в ходе выступления на конференции по вопросам экономики, климата и устойчивого развития в Будапеште, передает ТАСС.

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