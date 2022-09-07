Венгрия собирается снизить зависимость от газа РФ 

7 сен. 9:49

Венгрия намерена снизить зависимость от российского газа, заявил министр технологий и промышленности страны Ласло Палькович.

По его словам, в настоящее время 35-40% конечного потребления энергии в республике обеспечивается за счет природного газа и власти намерены сократить долю газового отопления для домашних хозяйств и государственного сектора.

Далее глава ведомства обратил внимание на то, что вопросы энергетической безопасности и надежности поставок стали приоритетными на фоне происходящего на Украине.

"Цель Венгрии – снизить зависимость от импорта российских энергоносителей и в конечном итоге добиться энергетической независимости", - сказал Палькович в ходе выступления на конференции по вопросам экономики, климата и устойчивого развития в Будапеште, передает ТАСС.