Российские туристы рвутся отдыхать на Северном Кавказе 

7 сен. 15:30

Северный Кавказ в этом году стал настолько популярным направлением внутреннего туризма, что у отдыхающих россиян существенно расширился список запросов на туристические услуги в этом регионе. О том, чего сегодня российские туристы хотят от отдыха на Северном Кавказе, "Вестник Кавказа" поговорил с президентом Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексеем Волковым.



Руководитель ОСИГ прежде всего обратил внимание на желание гостей СКФО увидеть за одну поездку как можно больше. "Появился совершенно новый запрос среди туристов: как бы посетить все республики Северного Кавказа за одно путешествие? Динамика интереса к региону резко возросла, и люди хотят посетить сразу все семь субъектов СКФО, попасть во все красивые места, в течение одной-двух недель путешествуя по всему Северному Кавказу. Это первый тренд", - рассказал он.



"Второй тренд – рост спроса на горнолыжные курорты Северного Кавказа. Раньше они пользовались спросом в основном зимой, но сейчас в высоком спросе и в летний период. В целом, летом все хотят посмотреть не только Сулакский каньон и Осетию, но и другие достопримечательности в Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае. Мы можем констатировать, что все очень хотят увидеть Северный Кавказ, познакомиться с ним. По итогам летнего сезона Северный Кавказ вошел в топ-5 направлений для отдыха", - сообщил Алексей Волков.



"Для нас важно отметить, что Дагестан, побережье Каспийского моря стали альтернативой югу России, где ограниченное авиасообщение. Недооцененный туристический потенциал Каспия сейчас раскрывается, а внутри этого потенциала раскрывается историческая и культурная составляющая в рамках текущего Года культурного наследия народов России. Особое внимание уделяется крепости Нарын-кала и Дербенту. Если же говорить о пляжном отдыхе, то явные лидеры – Калининградская область и Дагестан, перетягивающие тех, кто раньше предпочитал проводить отпуск на Черном море", - поведал президент ОСИГ.



"По Северному Кавказу мы запустили проект "Кавказ Gran Turismo", подписали для этого соглашение о взаимодействии со всеми субъектами СКФО. Он связан с новыми едиными стандартами сервиса и едиными условиями по развитию индустрии гостеприимства. Регионы эту инициативу подхватили, и сейчас программа единого стандарта сервиса реализуется. Для нас это очень важно. Потому что всем очень нравится природа, культура, еда, радушие, гостеприимство Северного Кавказа, при этом туристы еще очень просят подтянуть качество сервис. Этим мы сейчас активно занимаемся", - отметил Алексей Волков.



"Надеемся, что в следующем году Северный Кавказ переживет туристический бум. Уже все будут знать, что есть летний Кавказ с точки зрения горнолыжных курортов. Государство сможет улучшить туристическую инфраструктуру со своей стороны, дать обратную связь для туристов, которые в этом году, может быть, не всегда качественно отдохнули. А туристы сами по себе поедут изучать Северный Кавказ в еще большем объеме", - заключил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства.