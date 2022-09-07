Казахстан откажется от Дня Елбасы

7 сен. 9:36

Казахстанский парламент планирует внести поправки в закон проекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам кинематографии и культуры".

Депутаты хотят исключить День первого президента страны из списка государственных праздников. Депутаты готовы рассмотреть введение поправок на заседании нижней палаты парламента сегодня.

"Предлагается определить празднование Дня первого президента 1 декабря по аналогии с такими знаковыми датами, как День государственных символов, День благодарности и иных дат, обладающих высоким общественно-значимым потенциалом, исключив его из числа государственных праздников", - сказано в сообщении комитета Мажилиса по социально-культурному развитию.