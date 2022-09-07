7 сен. 9:32

Украина предпочла миру и стабильности слепое подчинение Западу, в результате чего ее экономика пошла ко дну, - пишет турецкое издание dikGAZETE.

Украинская экономика, использовавшая российскую логистическую сеть и экономические динамики, находилась в очень сильном состоянии, тогда как хаос, созданный прозападными политиками, начал отбрасывать страну назад, опустив ее до "уровня африканских экономик", - говорится в публикации, передает РИА Новости.

Теперь после переворота Украина попала в полную зависимость от Запада, заняв миллиарды долларов у Международного валютного фонда и Всемирного банка.

"Новый киевский режим, несмотря на всю эту мрачную картину, настойчиво стремится быть сателлитом западных государств. И если он в скором времени не начнет действовать в интересах украинского народа, то страна будет полностью разрушена", - резюмирует издание.