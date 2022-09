Казахстан установил новый рекорд Гиннесса

7 сен. 9:27

В Книгу рекордов Гиннесса попал новый мировой рекорд, зафиксированный в Казахстане.

Речь идет об уникальном концерте The most nationalities in an orchestra - в состав оркестра вошли представители 75 этносов, так был установлен рекорд в номинации "Самый многонациональный оркестр".

Концерт прошел в столичном Дворце мира и согласия по случаю VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Выступление состоялось в рамках программы "Музыка мира".

В пресс-службе сената парламента Казахстана отметили, что все музыканты принявшие участие в выступлении– лауреаты республиканских и международных конкурсов. Их целью было показать всему миру, что Казахстан многонациональная и толерантная страна.