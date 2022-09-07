Роспотребнадзор: в России нет новых опасных вариантов коронавируса

7 сен. 9:18

В России пока нет новых опасных вариантов коронавируса, - заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Пока каких-то новых опасных вариантов нет, но что вирус дальше себе "планирует" – никто не может сказать определенно. Например, первая находка ВА.4 в России была еще в феврале, а развитие эпидситуации с этим вариантом началось уже после апреля", - рассказала Попова, передает РИА Новости.

В то же время заболеваемость коронавирусом в столичном регионе ощутимо снижается, пандемия покидает его, и при правильных действиях второго подъема заболеваемости можно будет избежать, - подчеркнула Попова.

"Пандемия уходит из столичного региона. Сегодня снижается заболеваемость там, куда вирус пришел первым. Если мы в сентябре все будем делать правильно, то второго подъема мы можем избежать, будет только ОРВИ", - отметила она.

Сегодняшняя ситуация с заболеваемостью полностью оправдала ранее сделанный прогноз - пять недель шел подъем, за которым последовало "плато", а потом пошло снижение заболевания.