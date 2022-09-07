"Аэрофлот" заключил рекордное соглашение по приобретению самолетов отечественного производства

7 сен. 9:11

До конца года "Аэрофлот" и объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") могут заключить контракт на покупку самолетов российского производства.

"Генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский и генеральный директор ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь подписали соглашение о намерениях в отношении приобретения 339 воздушных судов отечественного производства", - говорится в совместном релизе компаний.

Уточняется, что документ предусматривают передачу группе "Аэрофлот" на условиях аренды 210 самолетов МС-21, 89 самолетов Superjet-New и 40 Ту-214 в период 2023-2030 года.

Первые два Superjet-New авиакомпания получит в 2023 году, с 2024 года начнутся поставки первых шести самолетов МС-21 и первых семи самолетов Ту-214.

По словам Александровского, речь идет о самом крупном соглашении по приобретению отечественных самолетов за всю новейшую историю "Аэрофлота".

"Это важный шаг, который задает стимул и влияет на дальнейшие перспективы развития гражданской авиации России... Подписание данного соглашения наглядно демонстрирует всему миру, что Россия - это великая авиационная держава", - заявил он.

Сумма соглашения рекордна - она превышает 1 трлн рублей, отметил глава Минпромторга Денис Мантуров.