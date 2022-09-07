Россияне раскупают обогревали на фоне резкого похолодания

7 сен. 8:47

За неделю с 29 августа по 4 сентября в России серьезно вырос спрос на различные обогревали, следует из данных сервиса облачной фискализации "Атол Онлайн", пишет РИА Новости.

"Россияне ждут центрального отопления, скупая обогреватели… За неделю спрос на масляные радиаторы в России вырос в 5,5 раза. На тепловентиляторы – в 4 раза. На конвекторы – в 2,6 раза", - следует из данных.

Также замерзающие сограждане заинтересовались всеми видами грелок, спрос вырос в 1,4 раза за неделю.

В Москву похолодание пришло 1 сентября, что привело к росту спроса на тепловентиляторы в 8 раз, на масляные радиаторы – в 7,6 раза, на конвекторы – в 3,2 раза.

Пиковый спрос на обогреватели традиционно случается в сентябре - пока в дома не дадут тепло.