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Армения вновь обстреляла позиции армии Азербайджана

Армения вновь обстреляла позиции армии Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана сообщает, что минувшим вечером позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском и Лачинском направлениях подверглись обстрелу.

"С 19:50 6-го сентября до 01:20 7-го сентября подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Юхары Шорджа Басаркечярского района и Нораван района Гаракилсе на азербайджано-армянской государственной границе, периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенных пунктов Зейлик Кельбаджарского района и Ахмедлы Лачинского района", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В минобороны Азербайджана добавили, что военными были предприняты адекватные ответные меры.

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