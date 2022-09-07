Россия и Венгрия начнут строить АЭС "Пакш-2" в 2023 году

7 сен. 8:05

Следующей осенью в Венгрии начнется строительство АЭС "Пакш-2", участие в проекте принимает Россия.

"Выход на "первый бетон" - осенью следующего года", - рассказал в кулуарах Восточного экономического форума генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.

Проект АЭС "Пакш-2" уже получил лицензию на строительство атомных блоков. По мнению Лихачева, роль венгерского правительства в реализации проекта сложно переоценить.

"Правительство Венгрии - поверьте, я знаю не понаслышке, - является образцом мирового масштаба в эффективности реализации крупного индустриального проекта, такого как атомная энергетика", - заявил глава "Росатома".

АЭС "Пакш" - единственная в Венгрии, сейчас на ней вырабатывается около 50% всей электроэнергии в Венгрии. Два новых блока станции позволят удвоить показатели.

Документы о строительстве на АЭС "Пакш" энергоблоков №5 и №6 Россия и Венгрия подписали в конце 2014 года. Тогда сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект госкредит до 10 млрд евро, а общая стоимость работ составит 12,5 млрд евро.