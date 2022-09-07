Один из самых крупных в мире горнолыжных курортов появится в России

7 сен. 7:52

Горнолыжные курорты Лагонаки, Архыз и Красную Поляну может объединить дорога, тогда в России появится одна из крупнейших в мире зона для катания.

Возможность транспортного объединения курортов Лагонаки, Архыз и Красная Поляна обсуждалась в рамках вопроса о развитии туризма.

"Автомобильные дороги между курортами. Лагонаки, звучал Архыз. В Лагонаки нет еще ничего, в Архызе есть, но это вопрос, требующий согласования с министерством внутренних дел и федеральной службы безопасности", - отметил президент РФ Владимир Путин.

Объединение курортов трассой позволит вывести их на новый уровень, считает вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Мы войдем точно в пятерку крупнейших мировых курортов, будем больше, чем во Франции "Три долины", - сказал он.

Глава Дагестана Сергей Меликов озвучил идею по развитию туризма "в более широких аспектах и в более широких пространственных параметрах - в пределах макротерриторий". Он считает, что дорога должна соединить Кавказские Минеральные Воды, Лагонаки, курорты горного кластера Сочи и Архыз. "Таким образом могут быть соединены территории очень важные для юга и для Кавказа - восточный юг России и Большой Кавказ", - предложил Меликов.