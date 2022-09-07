Россия начала поставки нефтепродуктов в Мьянму

7 сен. 7:26

Мьянма уже закупает у России нефтепродукты, вскоре в страну придет первая партия дизельного топлива, сообщил лидер Мьянмы, премьер-министр и глава Государственного административного совета Мин Аун Хлайн на ВЭФ, пишет РИА Новости.

"Поставки нефтепродуктов из России в Мьянму уже успешно ведутся. Через несколько дней мы получим первую поставку дизельного топлива из России", - поделился Мин Аун Хлайн.

По его словам, Мьянме готова оплачивать поставки в рублях, это даже упрощает задачу. "Что касается системы платежей - в какой валюте принимает российская сторона, в такой мы и будем оплачивать. Это намного упрощает нашу задачу, потому что в других валютах есть много ограничений по получению и переводу. Поэтому если решится этот вопрос и мы могли бы платить в рублях - это хорошо", - пояснил политик.