Вспышка коронавируса в Москве заканчивается

7 сен. 7:13

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в столичном регионе, где очередная вспышка коронавируса началась раньше, чем в других регионах страны, заболеваемость уже пошла на спад, пишет РИА Новости.

"Пандемия уходит из столичного региона. Сегодня снижается заболеваемость там, куда вирус пришел первым", - заявила она.

Попова подчеркнула, что если в сентябре все будет делаться правильно, "то второго подъема мы можем избежать, по крайней мере COVID-19, будет только ОРВИ" в Москве.

Она добавила, что ситуация с заболеваемостью полностью оправдала прогноз - пять недель шел подъем, затем "платформа" и последующее снижение.

"На прошедшей неделе снижение заболеваемости в Москве значимое уже - на 16%, в Московской области - на 19%, в Санкт-Петербурге - на 26%", - поделилась глава ведомства.