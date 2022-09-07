Синоптики рассказали о погоде на Северном Кавказе в среду

7 сен. 6:54

В среду в большинстве республик СКФО будет пасмурно и прохладно.

Самая холодная погода ожидается во Владикавказе - всего плюс 13-14, пасмурно. В Магасе также пасмурно и плюс, в Назрани чуть теплее, до 16 градусов.

В Дагестане сегодня дождливо, в Махачкале плюс 15-16, в Дербенте - плюс 16-18.

В столице Чечни осадки маловероятны, но день будет пасмурный, воздух прогреется до 15-16 градусов. Аналогичная погода ждет Нальчик.

В Черкесске теплее, плюс 19, переменная облачность.

В Ставрополь в среду сухо, переменная облачность, температура воздуха составит плюс 18-20.

Теплее всего сегодня будет в Майкопе, там солнечно, воздух днем прогреется до 22 градусов.