Байден и Трасс обсудили совместное противодействие России, Китаю и Ирану

7 сен. 6:40

Состоялся телефонный разговор президента США Джо Байдена и нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, стороны подтвердили готовность углублять сотрудничество, в том числе по противодействию России, Китаю и Ирану.

"Президент Байден и премьер-министр Трасс обсудили важность продолжения тесного сотрудничества по глобальным вызовам, включая поддержку Украины (...), решение проблем, создаваемых Китаем, предотвращение приобретения Ираном ядерного оружия и обеспечение устойчивых и доступных энергетических ресурсов", - сообщает Белый дом.

Байден и Трасс подтвердили особые отношения между двумя странами и готовы к дальнейшему углублению этих связей.