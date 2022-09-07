Россия продлит параллельный импорт на 2023 год

7 сен. 6:27

Механизм параллельного импорта в России будет продлен по крайней мере на 2023 год, решение готово, сообщил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Решение такое подготовлено", - отметил Мантуров, отвечая в кулуарах Восточного экономического форума на соответствующий вопрос.

"Давайте исходить из того, что речь идет пока о продлении на 2023 год, а там уже как сложится. Но мы заинтересованы в том, чтобы наши предприятия занимали нишу на рынке", - подчеркнул он.

Мантуров добавил, что вопрос о формате механизма в следующем году будет зависеть от того, "как будет складываться ситуация с рынком и предприятиями, которые принимают решение о поставках своей продукции".

В мае Минпромторг разрешил параллельный импорт различных категорий товаров, всего в списке свыше 50 категорий.