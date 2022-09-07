Гарибашвили и Боррель обсудили перспективы вступления Грузии в Евросоюз

7 сен. 5:25

В Брюсселе состоялась встреча верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Об этом сообщили в грузинском правительстве после заседания Совета ассоциации Грузия-ЕС.

Главными темами переговоров стали перспективы вступления Грузия в Евросоюз и шаги, которые Тбилиси необходимо предпринять для получения статуса кандидата.

В ходе беседы Гарибашвили обратил внимание на то, что грузинское руководство прикладывает все усилия для урегулирования политической ситуации страны, так как "политическая поляризация в Грузии является серьезным вызовом". При этом он отметил важность участия оппозиции в процессе решения данной проблемы.

Кроме того, премьер Грузии указал на необходимость мощной поддержки и помощи ЕС в процессе реализации масштабной программы реформ.

Он выразил надежду, что, исходя из того, что Грузия стала частью политики расширения Евросоюза, финансовые инструменты распространятся и на Грузию, передает РИА Новости.

Напомним, на саммите 23 июня лидеры Евросоюза предоставили Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в сообщество. Они также заявили о готовности предоставить статус кандидата Грузии, однако для этого Тбилиси сначала предстоит выполнить 12 условий, которые составила Еврокомиссия, а позже поддержал Евросовет.