СМИ: Саудовская Аравия собирается снизить нефтяные цены для Азии

7 сен. 3:30

Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco может в октябре снизить цены на большинство сортов нефти для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, передает Reuters со ссылкой на источники.

Агентство отмечает, что нефть сорта Arab Light подешевеет на $4,5 за баррель. Это снижение цен станет первым за последние четыре месяца.

Ранее агентство Reuters сообщило, что официальная отпускная цена сорта Arab Light на сентябрь для Азии составила $9,8 за баррель, увеличившись по сравнению с августом на 50 центов за баррель.

Напомним, Saudi Aramco была основана в 1993 году и является крупнейшей в мире компанией по добыче и запасам нефти.