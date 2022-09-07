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На Армянской АЭС построят новый энергоблок

На Армянской АЭС построят новый энергоблок

Новый энергоблок атомной электростанции будет построен на территории действующей Армянской АЭС в Мецаморе, - сообщили в пресс-службе министерства территориального управления и инфраструктур страны.

"Мощность нового ядерного энергоблока, модель реактора, другие технические параметры, а также структура финансирования, источники, условия и сроки будут уточнены после выработки технико-экономического обоснования", - говорится в сообщении, передает Sputnik Армения.

Вопросы строительства нового ядерного энергоблока сейчас находятся на этапе обсуждения, - добавили в министерстве.

Ранее министр теруправления и инфраструктуры Гнел Саносян заявил, что начать строительство новой АЭС планируется в 2025-2026 гг., а во время визита в Россию с 28 по 31 августа он посетил площадку строительства Курской АЭС-2.

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