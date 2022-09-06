Шольц: вопрос о репарациях Польше закрыт

6 сен. 23:55

Германия считает юридически закрытым вопрос репарационных требований Польши за преступления национал-социалистов в годы Второй мировой войны. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Как и все правительства ФРГ, я могу указать на то, что данный вопрос с точки международного права окончательно урегулирован", - сказал глава кабмина Германии.

Ранее лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что сумма ущерба, причиненного стране Германией во время Второй мировой войны, составляет около $1,3 трлн.