Туристический поток на курорты Карачаево-Черкесии вырос более чем на 50%

6 сен. 23:46

С июня по август курорты Карачаево-Черкесии (КЧР) приняли более 350 тыс туристов. Об этом сообщил министр туризма и курортов республики Расул Текеев.

Он также отметил, что это на 55% больше, чем за аналогичный период 2021 года. По словам главы Минтуризма КЧР, такого роста удалость достичь рост благодаря развитию инвестиционных проектов, строительству новых объектов и работе по продвижению туристической привлекательности республики.

Текеев также рассказал, что за три летних месяца курорт "Домбай" посетили 153 тыс туристов, туристический комплекс "Медовые водопады" – 130 тыс туристов, курорт "Архыз" – 74 тыс туристов.