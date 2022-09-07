Эрдоган ездит по Балканам

7 сен. 8:00

Укрепление двусторонних связей и активизация экономического сотрудничества – основные темы, осаждающиеся в ходе турне турецкого президента по трем балканским странам.

Вчера, как отмечает турецкая "Сабах", Реджеп Тайип Эрдоган в сопровождении большой делегации прибыл в столицу Боснии и Герцеговины Сараево, где провел встречи с главами всех трех общин: боснийцем Шефиком Джаферовичем, хорватом Желько Комшичем и сербом Милорадом Додиком. Эрдоган назвал отношения Турции с Боснией и Герцеговиной "исключительными", акцентировав внимание на поддержке территориальной целостности и стабильности страны. Джаферович сказал, что Турция и Босния и Герцеговина поддерживают дружеские отношения, их исторические и культурные связи сильны, но надо их укреплять. Он сообщил, что есть планы по увеличению двусторонней торговли до 1 млрд долларов, выразил желание начать безвизовое сообщение с Турцией.

Балканы остаются приоритетом для Турции не только по политическим, экономическим и географическим причинам, но и из-за исторических, культурных и человеческих связей с регионом. Сегодня Эрдоган собирается посетить могилу Алии Изетбеговича, первого президента страны, умершего в 2003 году.

В последние годы Балканский регион стал привлекательным рынком для турецких инвесторов благодаря квалифицированной рабочей силе, благоприятной для бизнеса инвестиционной среде, а также налоговым и финансовым стимулам. Этот регион, который имеет глубокие исторические и культурные связи с Турцией, часто называют воротами Турции в ЕС благодаря географическому положению.

Глава Внешнеторговой палаты Боснии и Герцеговины Здравко Маринкович сказал, что балканский тур Эрдогана важен для региона: "В прошлом году Турция инвестировала 265 млн долларов в БиГ. Здесь Турция стала одной из самых важных стран-инвесторов. В прошлом году объем торговли увеличился примерно до 600 млн долларов".

Из Боснии и Герцеговины турецкий лидер направится в Сербию и Хорватию. По словам официальных лиц этих стран, все они стремятся улучшить свои экономические отношения с Турцией.

Мария Сепи, глава Центра Европы Торговой палаты Сербии, отметила, что экономические отношения с Турцией находятся на самом высоком уровне: "Экономические отношения между Турцией и Сербией в последние годы значительно улучшились. Объем внешней торговли достиг $1,73 млрд в 2021 году, а импорт из Турции увеличился на 43%. Мы прошли большой путь с точки зрения объема внешней торговли и инвестиций, но мы ниже реального потенциала. Благодаря хорошим политическим отношениям экономические отношения двух стран находятся на самом высоком уровне. В Сербии зарегистрировано 699 турецких компаний, в которых занято около 10 тысяч человек".

Директор Международного центра занятости при Торговой палате Хорватии говорит, что объем двусторонней торговли достиг 845 миллионов долларов в 2021 году, а за первые пять месяцев этого года - 501 миллиона долларов.

Также ожидается, что Эрдоган примет участие в бизнес-форумах в Белграде и Загребе, которые организованы Советом по внешнеэкономическим связям Турции (DEİK).