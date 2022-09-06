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Свыше 100 машин пополнят медучреждения Дагестана

Свыше 100 машин пополнят медучреждения Дагестана

Автопарк дагестанских медучреждений пополнят более 100 единиц санитарного транспорта и машин скорой помощи, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

В скором времени регион в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения получит 91 автомобиль в качестве санитарного транспорта для больниц и поликлиник.

Позже в Дагестан поступит 21 машина скорой помощи, полностью оснащенные необходимым оборудованием для экстренной работы врачей.

"Дагестан имеет сложную географию, поэтому наличие автотранспорта служит одним из главных условий увлечения доступности медицинской помощи", - цитирует пресс-служба главу ведомства Татьяну Беляеву.

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