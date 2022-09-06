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Грузинский парламент обошел вето президента Зурабишвили

Грузинский парламент обошел вето президента Зурабишвили

Парламент Грузии обошел вето президента Грузии Саломе Зурабишвили и принял законопроект "О тайной слежке".

За законопроект "О тайной слежке" проголосовали 79 депутатов, против – 27. Для преодоления вето необходимы были 76 голосов.

"Прискорбно, что пока премьер-министр впервые после оглашения рекомендаций из 12 пунктов находится в Брюсселе и ведет переговоры по вопросам евроинтеграции страны, в то же время парламент собирается преодолеть вето президента", - цитирует "Sputnik Грузия" парламентского секретаря президента Георгия Мсхиладзе.

Напомним, ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили впервые с момента вступления на должность воспользовалась правом вето и вернула проект парламенту.

Законопроект "О тайной слежке" предполагает расширение полномочий сотрудников правоохранительных органов при слежке за подозреваемыми. В частности, он подразумевает продление максимально допустимого срока проведения тайных следственных мероприятий с 3 до 9 месяцев. В "Грузинской мечте" раскритиковали решение президента, заявив, что проект полностью соответствует нормам демократии и международного права.

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