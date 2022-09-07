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Где отдыхали россияне этим летом

"Вестник Кавказа"
Где отдыхали россияне этим летом

Лето закончилось, но на юге России начинается бархатный сезон. Российская туриндустрия вернулась на допандемийный уровень и даже превысила его на 5-10%.

Вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты РФ Юрий Барзыкин, комментируя статистику туристских потоков по итогам летнего сезона, заявил: "По структуре турпотока рост составил около 4%. Краснодарский край – 11,2 млн туристов с начала года, в Сочи – 5,3 млн. Санкт-Петербург — 5,5 млн, это поразительный рост, плюс 30%. В том числе и по доходам они показывают в два раза больше. Сюда же входят и Кавминводы, и Камчатка, и Сахалин".

Особенностью нынешнего сезона, по словам Юрия Барзыкина, стало вовлечение в туриндустрию Северного Кавказа, который вошел в пятерку посещаемых мест. Сезон был активным - он открылся с 1 мая, в то время как в 2020 году – с 1 июля. Это активный сезон. В три раза увеличилось число активных туристов - пешеходных тургрупп.

Въездной туризм практически сошел на нет. "Он даже меньше, чем в прошлом году. Это порядка 5% от доковидного уровня, причины нам известны: сначала пандемийные ограничения, затем – социально-политические проблемы, которые возникли, а сейчас и визовые ограничения", - заявил Барзыкин.

Выездной туризм уменьшился более чем вполовину от доковидного уровня. Осталось всего около 20 прямых туристских направлений. Всего за рубеж с туристскими целями выехало 3,5 млн россиян. 2,1 млн туристов – в Турцию, остальные в Абхазию, Белоруссию, Армению, Узбекистан, Казахстан, ОАЭ, на Мальдивы. Осенью увеличится спрос на Таиланд и Вьетнам.

Замминистра по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Анна Безрукова заметила, что в этом сезоне Дагестан стал как связующим звеном, так и неким перевалочным пунктом: "У нас открылись новые направления: из Уфы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода. В прошлом году наш аэропорт открыл международный терминал, который вмещает более 300 тысяч посетителей в год. Через Дагестан проходят основные магистрали, в том числе в Азербайджан. У нас есть сообщение со Ставропольским краем, с Чеченской Республикой. Дороги у нас соответствуют стандартам: практически к 90% основных туристических локаций - качественные асфальтированные дороги.  Это году прирост туристического потока составляет 30-40%".

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