Пашинян прибыл во Владивосток

6 сен. 21:37

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приехал во Владивосток. Об этом сообщили 6 августа в пресс-службе правительства Армении.

Цель поездки – участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). На полях форума армянский премьер также встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Вместе с Пашиняном во Владивосток отправились вице-премьер Мгер Григорян, вице-спикеры парламента Акоп Аршакян и Рубен Рубинян, замглавы МИД Мнацакан Сафарян, передает ТАСС.

Напомним, VII Восточный экономический форум проходит проходит во Владивостоке с 5 по 8 сентября, главная его тема – "На пути к многополярному миру".