Европа просит Азербайджан увеличить поставки газа

7 сен. 1:00

Европа просит Азербайджан увеличить поставки природного газа с целью удвоить нынешний объем, импортируемый на континент по трубопроводу Южный газовый коридор. Как заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore, все энергетические проекты Азербайджана, включая транспортировку природного газа, основывались на существующих контрактах: "Мы подписали контракты с европейскими компаниями, которые закупили наш газ много лет назад, а затем мы инвестировали в трубопроводы и только полтора года назад начали поставлять газ в Европу".

Как отмечает Caspian News, на встрече с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Баку в июле Алиев охарактеризовал удвоение экспорта природного газа в Европу как приоритетную задачу. Встреча была направлена на изучение новых путей увеличения добычи в Азербайджане в краткосрочной перспективе. Сейчас Азербайджан имеет контракты с тремя европейскими странами - Италией, Грецией и Болгарией, но наблюдается растущий спрос со стороны других европейских стран. Такие факторы придают дополнительный импульс строительству Ионическо-Адриатического трубопровода, предназначенного для Балкан, и соединительной линии Греция-Болгария, которая скоро будет открыта.

"Наш общий экспорт в этом году составит порядка 22-23 млрд кубометров, но для его увеличения, во-первых: необходимо много вкладывать в месторождения и расширение, не только ТАР. Нам необходимо расширить TANAP с 16 до 32 млрд кубометров. Да, не нужно будет строить новый трубопровод. Нам нужно только модернизировать компрессорные станции, но все равно, это инвестиции", - говорит Алиев.

Азербайджан поставляет природный газ в Европу по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) с 31 декабря 2020 года. TAP является частью мегатрубопровода "Южный газовый коридор" (ЮГК), который был разработан для поддержки увеличения и диверсификации поставок энергоресурсов в Европу. TAP, последний сегмент коридора, начинается на турецко-греческой границе и проходит по 773-километровым наземным и 105-километровым морским маршрутам, пересекая Грецию и Албанию, по направлению к конечному пункту назначения в Италии.

Трехсегментный "Южный газовый коридор" охватывает семь стран и шесть систем регулирования, связывая 11 различных инвесторов и снабжая газом 12 различных покупателей, в основном в Европе. Первоначальный годовой объем транспортировки по трубопроводу в 16 млрд кубометров распределяется между Турцией и Европой, которые получают 6 млрд кубометров и 10 млрд кубометров соответственно.

Мегатрубопровод протяженностью 3500 километров укрепляет европейскую энергетическую безопасность, диверсифицируя поставки энергоресурсов и активизирует усилия по декарбонизации, обеспечивая бесперебойный поток азербайджанского газа. Южный газовый коридор, который считается одним из самых сложных и дорогих трубопроводов, построенных на сегодняшний день в мире, является уникальным энергетическим маршрутом, который доставляет природный газ из запасов Каспийского моря непосредственно на европейский рынок. Основным источником природного газа для ЮГК является морское месторождение Шахдениз в Азербайджане, доказанные запасы которого оцениваются в 1,2 трлн кубометров.

В настоящее время на европейский рынок приходится самая большая доля суточного экспорта газа из Азербайджана - около 27 млн кубометров газа в сутки. Ожидается, что с 2023 года Азербайджан будет поставлять в ЕС 12 млрд кубометров газа. По прогнозам, к 2027 году общий объем поставок газа достигнет 20 млрд кубометров в год.

При этом президент Алиев отметил, что Азербайджан никогда не ставил перед собой цель "конкурировать с российским газом на европейском рынке", объем которого достиг 155 млрд кубометров в 2021 году. Минимальные доказанные запасы Азербайджана составляют 2,6 трлн кубометров газа. Власти страны намерены ввести в эксплуатацию два новых газовых месторождения в ответ на растущий спрос на природный газ на мировых рынках. Ожидается, что новые месторождения добавят значительную часть к текущим объемам, поставляемым для европейских потребителей.

Ожидается, что будет введено в эксплуатацию одно из крупнейших газоконденсатных месторождений страны "Апшерон" и на первом этапе там будут добывать 1,5 млрд кубометров в год. Другими крупными месторождениями с неиспользованным потенциалом являются "Бабек" и "Умид", запасы которых оцениваются в 400 и 200 млрд кубометров соответственно.