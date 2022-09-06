В Кабардино-Балкарии высадили почти 140 га леса

6 сен. 20:56

В 2022 году в Кабардино-Балкарии в рамках нацпроекта "Экология" восстановили почти 140 гектаров леса. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

"С начала 2022 года по настоящее время проведены работы по посадке лесных культур на площади 95,2 га, в том числе по искусственному лесовосстановлению - 47,2 га и комбинированному лесовосстановлению - 44 га", - сказано в заявлении.

В министерстве поведали, что на площади 900 га была проведена работа по агротехническому уходу за лесными культурами. На 4 га выполнили работы по комплексному восстановлению леса, а 50 га дополнили лесными культурами. Кроме того, на 57 га специалисты провели работу по уходу за постоянными лесосеменными участками.