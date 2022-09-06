В ООН призвали предоставить визы российской делегации для участия в Генассамблее

6 сен. 20:48

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш выступает за то, чтобы российской делегации предоставили визы для участия неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи всемирной организации. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь считает, что визы должны быть предоставлены российской делегации и другим делегациям, у которых есть дела в ООН, особенно во время Генассамблеи", - цитирует его ТАСС.

Дюжаррик также подчеркнул, что данный вопрос много раз обсуждался с США. "Генсек неоднократно поднимал в телефонных разговорах с высокопоставленными американскими чиновниками", - сказал представитель ООН.

Напомним, неделя высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке стартует 20 сентября. Согласно предварительной программе, выступление главы МИД России Сергея Лаврова намечено 24 сентября.