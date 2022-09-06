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Байден созвонится с Трасс

Байден созвонится с Трасс

Во вторник, 6 августа, президент США Джо Байден собирается провести телефонный разговор с новым премьер-министром Великобритании Лис Трасс. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, в рамках беседы президент США поздравит Трасс с избранием на пост британского премьер-министра.

Напомним, 5 августа занимавшую должность министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс избрали главой Консервативной партии. Ранее сегодня королева Eлизавета II поручила Трасс сформировать правительство в качестве нового премьер-министра.

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