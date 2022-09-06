Шольц: ЕС должен теснее сотрудничать в вопросе закупок оружия

6 сен. 20:25

Германия считает необходимым разделить нагрузку по поставкам оружия на Украину, готова взять на себя предоставление систем ПВО и артиллерии, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Мы делаем то, что нужно и правильно. Но определенное разделение нагрузки имеет смысл", - сказал он в ответ на утверждение журналиста о том, что со стороны Берлина не слышно категорического отказа по вопросу поставок германских боевых танков Leopard II Киеву.

"Германия может сделать упор на ПВО и артиллерию", - сказал Шольц.