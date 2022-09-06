Бербок: Германия никогда не получала от России дешевый газ

6 сен. 18:59

Германия никогда не получала дешевый газ из России. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на конференции глав германских диппредставительств за рубежом.

"Возможно, что цена в определенные временные периоды была благоприятной, но то, что вело к низкой цене, была просто слепой зависимостью или заменой инфраструктуры, что, собственно говоря, являлось риском для безопасности", - цитирует ее ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства отметила, что в итоге ФРГ заплатила России за газ в 2-3 раза больше своей безопасностью.