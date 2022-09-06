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Бербок: Германия никогда не получала от России дешевый газ

Бербок: Германия никогда не получала от России дешевый газ

Германия никогда не получала дешевый газ из России. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на конференции глав германских диппредставительств за рубежом.

"Возможно, что цена в определенные временные периоды была благоприятной, но то, что вело к низкой цене, была просто слепой зависимостью или заменой инфраструктуры, что, собственно говоря, являлось риском для безопасности", - цитирует ее ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства отметила, что в итоге ФРГ заплатила России за газ в 2-3 раза больше своей безопасностью.

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