В медицинских учреждениях и детсадах Москвы начали давать отопление

6 сен. 18:52

В медицинских учреждениях и детских садах Москвы начали включать отопление. Об этом заявил заместитель столичного мэра Петр Бирюков.

"В настоящее время поступают заявки от медицинских организаций, детских дошкольных учреждений с просьбами о досрочном включении отопления, соответствующая работа уже проводится", - поведал он.



Заммэра также отметил, что решение о начале отопительного сезона в полном объеме будет приниматься с учетом погодных условий.

Бирюков напомнил, что процедура включения отопления в Москве занимает несколько дней. В первую очередь тепло получают соцучреждения, школы, детсады, больницы и поликлиники, передает ТАСС.