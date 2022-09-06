В Ставропольском крае до конца года из аварийного жилья в новые дома переселят почти полтысячи человек

6 сен. 18:43

В Ставропольском крае до конца 2022 года переселят из аварийного жилья более 460 человек. Об этом говорится в сообщении, размещенного в Telegram-канале министерства строительства и архитектуры региона.

Для этого будут построены четыре многоквартирных дома в Пятигорске, Новопавловске и Георгиевске. "Строительство данных домов планируется завершить до конца 2022 года. Краевой Минстрой держит на контроле соблюдение на объектах графиков выполнения работ, чтобы граждане смогли получить свои квартиры в кратчайшие сроки", - сказано в заявлении.

В Пятигорске ведется строительства двух домов. Один из них рассчитан на 63 квартиры, а второй - на 80 квартир. В общей сложности квартиры в этих домах получат 327 участников программы переселения.

В городе Новопавловске Кировского городского округа ведется строительство 24-квартирного дома. В эту новостройку переедут 63 человека.

Еще одни новый дом появится в Георгиевске. После ввода в эксплуатацию туда из аварийного жилья переедут 78 граждан.