Почему ограничение цен на российскую нефть не сработает

Выдвинутая министром финансов США Джанет Йеллен идея ограничить экспорт российской нефти преследовала двойную цель: сохранить поставки российской нефти за границу, установив потолок цен на российское сырье, и в то же время сократить доходы России от продажи нефти, которые составляют значительную часть бюджета страны. Но у этого механизма мало шансов на то, чтобы быть хоть отчасти эффективным, пишет Oil Price.

Идея ограничения цен была высказана на саммите G7 в конце июня. С самого начала наиболее правдоподобным способом оказания ценового давления на Россию было ограничение страхования танкеров с российской нефтью, пока Россия не согласится продавать свою нефть по определенной цене. В дополнение к тому, что 90% страхового рынка приходится на долю западных компаний, тот факт, что среди крупнейших морских перевозчиков большая часть - западные, также будет иметь решающее значение для ценового лимита, если в G7 хотят, чтобы у них был хоть какой-то шанс на успех.

"Мы подтверждаем намерение ввести запрет на любые услуги, позволяющие осуществлять морские перевозки российской нефти и нефтепродуктов по всему миру", - говорится в заявлении министров финансов стран G7. Эти услуги будут доступны российским нефтяным компаниям только в том случае, если они согласятся продавать свою нефть по цене, "определяемой широкой коалицией стран". И тут начинаются проблемы. Первая проблема заключается в том, что Россия, вопреки тому, чего ожидали в G7, не восприняла как должное эту последнюю попытку "дефинансировать" себя. В России прямо заявили, что не будут продавать нефть странам, которые присоединятся к соглашению об ограничении стоимости нефти.

"На мой взгляд, это полный абсурд. И это вмешательство в рыночные механизмы такой важнейшей отрасли, как нефтяная", - заявил на прошлой неделе вице-премьер Александр Новак, представлявший Россию в ОПЕК+. "Компании, которые присоединятся к потенциальному потолку цен, не будут среди получателей российской нефти", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что "мы просто не будем на таких нерыночных принципах с ними взаимодействовать".

Сторонники введения лимита на цены утверждают, что у России не будет иного выбора, кроме как соблюдать эти условия из-за 90% страхового западного рынка и "широкой коалиции стран". Но правда в том, что коалиция недостаточно широка, чтобы добиться этой цели. Несмотря на все усилия G7, в коалицию не входят ни Китай, ни Индия - два крупнейших покупателя российской нефти. Сама коалиция не является крупным импортером российской нефти, а два ее члена - США и Великобритания - запретили импорт нефти из России еще весной.

Третьей стране-участнице, Японии, тоже будет довольно трудно обеспечить ограничение цен, учитывая ее зависимость от любого вида импорта энергоресурсов. Поэтому неудивительно, что после того, как министр финансов Японии Сюнъити Судзуки рассказал о решении G7, СМИ со ссылкой на представителя Минфина Японии сообщили, что нефть с проекта "Сахалин-2" не подпадает под ограничения цен на российскую нефть.

Аргумент сторонников ценового потолка заключается в том, что Россия не может позволить себе прекратить продавать нефть тем, кто поддержал введение ограничений. Но из-за хаоса на рынке, вызванного западными санкциями, доходы России от экспорта нефти и газа резко выросли. Остается только ждать и смотреть, как цена на нефть снова превышают $100. Особенно после того, как в ОПЕК+ решили сократить добычу на 100 тыс. баррелей в сутки в октябре в ответ на падение цен.

Министры финансов стран G7 договорились, что потолок цен на нефть из России начнет действовать с 5 декабря для сырой нефти и с 5 февраля - для нефтепродуктов.