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Почему ограничение цен на российскую нефть не сработает

Oil Price
Почему ограничение цен на российскую нефть не сработает

Выдвинутая министром финансов США Джанет Йеллен идея ограничить экспорт российской нефти преследовала двойную цель: сохранить поставки российской нефти за границу, установив потолок цен на российское сырье, и в то же время сократить доходы России от продажи нефти, которые составляют значительную часть бюджета страны. Но у этого механизма мало шансов на то, чтобы быть хоть отчасти эффективным, пишет Oil Price.

Идея ограничения цен была высказана на саммите G7 в конце июня. С самого начала наиболее правдоподобным способом оказания ценового давления на Россию было ограничение страхования танкеров с российской нефтью, пока Россия не согласится продавать свою нефть по определенной цене. В дополнение к тому, что 90% страхового рынка приходится на долю западных компаний, тот факт, что среди крупнейших морских перевозчиков большая часть - западные, также будет иметь решающее значение для ценового лимита, если в G7 хотят, чтобы у них был хоть какой-то шанс на успех.

"Мы подтверждаем намерение ввести запрет на любые услуги, позволяющие осуществлять морские перевозки российской нефти и нефтепродуктов по всему миру", - говорится в заявлении министров финансов стран G7. Эти услуги будут доступны российским нефтяным компаниям только в том случае, если они согласятся продавать свою нефть по цене, "определяемой широкой коалицией стран". И тут начинаются проблемы. Первая проблема заключается в том, что Россия, вопреки тому, чего ожидали в G7, не восприняла как должное эту последнюю попытку "дефинансировать" себя. В России прямо заявили, что не будут продавать нефть странам, которые присоединятся к соглашению об ограничении стоимости нефти.

"На мой взгляд, это полный абсурд. И это вмешательство в рыночные механизмы такой важнейшей отрасли, как нефтяная", - заявил на прошлой неделе вице-премьер Александр Новак, представлявший Россию в ОПЕК+. "Компании, которые присоединятся к потенциальному потолку цен, не будут среди получателей российской нефти", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что "мы просто не будем на таких нерыночных принципах с ними взаимодействовать".

Сторонники введения лимита на цены утверждают, что у России не будет иного выбора, кроме как соблюдать эти условия из-за 90% страхового западного рынка и "широкой коалиции стран". Но правда в том, что коалиция недостаточно широка, чтобы добиться этой цели. Несмотря на все усилия G7, в коалицию не входят ни Китай, ни Индия - два крупнейших покупателя российской нефти. Сама коалиция не является крупным импортером российской нефти, а два ее члена - США и Великобритания - запретили импорт нефти из России еще весной.

Третьей стране-участнице, Японии, тоже будет довольно трудно обеспечить ограничение цен, учитывая ее зависимость от любого вида импорта энергоресурсов. Поэтому неудивительно, что после того, как министр финансов Японии Сюнъити Судзуки рассказал о решении G7, СМИ со ссылкой на представителя Минфина Японии сообщили, что нефть с проекта "Сахалин-2" не подпадает под ограничения цен на российскую нефть.

Аргумент сторонников ценового потолка заключается в том, что Россия не может позволить себе прекратить продавать нефть тем, кто поддержал введение ограничений. Но из-за хаоса на рынке, вызванного западными санкциями, доходы России от экспорта нефти и газа резко выросли. Остается только ждать и смотреть, как цена на нефть снова превышают $100. Особенно после того, как в ОПЕК+ решили сократить добычу на 100 тыс. баррелей в сутки в октябре в ответ на падение цен.

Министры финансов стран G7 договорились, что потолок цен на нефть из России начнет действовать с 5 декабря для сырой нефти и с 5 февраля - для нефтепродуктов.

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