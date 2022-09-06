Врач рассказала, для кого вредны баклажаны

6 сен. 20:15

Тем, кто страдает аутоимунными заболеваниями следует минимизировать употребление баклажанов, сообщила Диетолог Маргарита Королева.

В частности, это те, у кого был диагностирован тиреоидит, а также заболевания суставов и кишечника. Специалист акцентировала внимание на том, что при наличии аллергии или дивертикулита от этих овощей следует отказаться.

Далее врач отметила, что вещества, содержащиеся в баклажанах, могут способствовать усилению воспалительных процессов. При дивертикулите семена баклажана могут попасть на пораженный участок и вызвать обострение, уточнила она в беседе с корреспондентом портала "Москва 24".