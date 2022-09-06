На Ставрополье закрыли "серый" алкобизнес 

6 сен. 20:05

Правоохранители уличили директора одного из коммерческих предприятий Ставрополья в незаконном производстве и обороте алкогольной продукции.

В 2019 году он продал 46 тыс упаковок контрафактного белого вина на общую сумму более 3,2 млн рублей. По результатам исследований в изъятом алкоголе обнаружены спирты невиноградного происхождения. Возбуждено уголовное дело, сообщили в УФСБ РФ по СК.