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На Ставрополье закрыли "серый" алкобизнес 

На Ставрополье закрыли &quot;серый&quot; алкобизнес 

Правоохранители уличили директора одного из коммерческих предприятий Ставрополья в незаконном производстве и обороте алкогольной продукции. 
В 2019 году он продал 46 тыс упаковок контрафактного белого вина на общую сумму более 3,2 млн рублей. По результатам исследований в изъятом алкоголе обнаружены спирты невиноградного происхождения. Возбуждено уголовное дело, сообщили в УФСБ РФ по СК.

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