Движение на трассе их Тбилиси в Леселидзе ограничат сегодня ночью

6 сен. 19:25

Движение автотранспорта будет ограничено на дороге международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе ночью 8 сентября, информирует пресс-служб департамента автомобильных дорог Грузии.

Уточняется, что речь идет о 162 километре на участке дороги Хеви-Убиса (Харагаульский район, Имерети) Рикотского перевала. Ограничения связаны с ремонтными работами.

Для обеспечения безопасного передвижения автотранспорта с 00:00 до 08:00 движение будет частично ограничено с 30-минутными интервалами (будет закрыта одна полоса движения). В остальное время дня и ночи движение свободное, передает Sputnik Грузия.