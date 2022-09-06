В Иране предложили готовить попкорн по-новому

6 сен. 19:05

Готовить попкорн с помощью инфракрасного излучения предложили ученые из Иранской научно-технической исследовательской организации, пишет ACS Food Science & Technology.

По словам ученых, такой способ наименее энергозатратен.

В публикации сообщается, что исследователи собрали экспериментальную установку с вращающейся камерой, в которой зерна кукурузы располагались вблизи двух инфракрасных ламп. Тестируя различную мощность, ученые выяснили, что при 700 Вт зерна раскрываются лучше всего. Вкус, цвет и упругость попкорна, приготовленного таким способом, добровольцы оценили более чем на 4 балла из 5.