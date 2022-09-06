РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Итоги внутреннего туристического летнего сезона 2022

Итоги внутреннего туристического летнего сезона 2022 Вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Юрий Барзыкин рассказал об итогах летнего туристического сезона и работе индустрии гостеприимства в первые восемь месяцев 2022 года, также заместитель министра по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Анна Безрукова подвела итоги летнего туристического сезона в Дагестане.

830 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

Лента новостей

Видео

English version