6 сен. 18:07

Итоги внутреннего туристического летнего сезона 2022 Вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Юрий Барзыкин рассказал об итогах летнего туристического сезона и работе индустрии гостеприимства в первые восемь месяцев 2022 года, также заместитель министра по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Анна Безрукова подвела итоги летнего туристического сезона в Дагестане.