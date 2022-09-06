Телебашню в Нальчике украсила подсветка к юбилею Кабардино-Балкарии 

6 сен. 23:25

Новую архитектурно-художественную подсветку включили на телебашне в Нальчике, сообщает пресс-служба главы Кабардино-Балкарии.

Уточняется, что дизайн подсветки посвящен 100-летнему юбилею Кабардино-Балкарии. "Сегодня вечером вместе с первым заместителем генерального директора ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" Олегом Адамовым запустили в работу новую архитектурно-художественную подсветку телебашни в Нальчике. Событие посвящено 100-летию Кабардино-Балкарской Республики", - рассказал глава региона Казбек Коков.

Далее он отметил, что в феврале начались работы по капитальному ремонту 180-метровой телебашни, которая была построена в 1968 году. Монтаж новой современной системы подсветки с иллюминацией с более чем семнадцатью тысячами цветовых комбинаций и эффектов вели почти полгода.