Мастерские по стандартам WorldSkills заработали в дагестанском медколледже 

6 сен. 23:05

В медколледже Дагестана в рамках нацпроекта проекта "Образование" открылись новые мастерские, которые будут соответствовать требованиям WorldSkills Russia. "На базе Дербентского медицинского колледжа имени Илизарова открылись 3 мастерские. Они созданы на средства гранта в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование". В учреждении созданы мастерские по компетенциям "Медицинский и социальный уход", "Лабораторный и медицинский анализ", "Стоматология ортопедическая", - информирует пресс-служба министерства образования и науки региона.

Уточняется, что мастерские оснащены по стандартам WorldSkills Russia. "В мастерских созданы рабочие места, оснащенные самым современным оборудованием, для выполнения практических работ", - сказали в ведомстве.